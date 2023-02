Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονιστικό timelapse με τις επιχειρήσεις διασωστών στην Καχραμάνμαρας

Οι προσπάθειες των διασωστών στην Τουρκία και στην Συρία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκειμένου να ανασύρουν τις χιλιάδες κόσμου που ακόμα είναι κάτω από τα συντρίμμια που άφησαν οι σεισμοί των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ.

Πολλά είναι τα βίντεο που αυτές τις μέρες δημοσιεύονται και δείχνουν το πολύτιμο έργο των διασωστών στην Τουρκία και την Συρία, οι οποίοι βγάζουν ανθρώπους ζωντανούς ακόμα και 170 ώρες μετά το σεισμό.

Ένα από αυτά καταγράφει σε timelapse τις επιχειρήσεις διασωστών σε πολυκατοικία στην πόλη Καχραμάνμαρας. Σε αυτό φαίνεται το πως σκάβουν για να μπουν βαθύτερα στα συντρίμμια και να βγάλουν τους εγκλωβισμένους, μια επιχείρηση που διαρκεί πολλές ώρες.

Drone time lapse footage captured search and rescue efforts after the deadly quakes in Kahramanmaras, Türkiye, their epicenter



LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/PcENaIfSiC