Ξεπέρασαν τις 35.000 οι νεκροί στην Τουρκία και τη Συρία από τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τις δύο χώρες την περασμένη Δευτέρα (6/2), σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους απολογισμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), 31.643 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία και ακόμη 3.581 στη Συρία, με τη μακάβρια λίστα του θανάτου να μακραίνει ώρα με την ώρα.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό των νεκρών -αν και διαφέρουν- συμφωνούν σε ένα πράγμα: Τα θύματα θα είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες παραπάνω από όσα μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί.

Την ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες από τις περιοχές Antakya, Islahiye, Kahramanmaras, Nurdagi αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφικής μανίας του Εγκέλαδου.

Δείτε το βίντεο:

• Antakya

• Islahiye

• Kahramanmaras

• Nurdagi



Before and after satellite images show scale of earthquake destruction in southern Türkiye



LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/4AJHVWa4cC