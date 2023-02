Τουρκία: Δορυφορικές εικόνες πόλεων πριν και μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου

Έχει ξεπεράσει τους 33.000 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός του φονικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία και αναμένεται να ανέβει και άλλο.

Το πρακτορείο Anadolu ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter φωτογραφίες από τις πόλεις Ισλαχίγε, Νουρντάγκι, Αντιόχεια και την Καχραμανμάρας πριν και μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που συνέβη την Δευτερα (06/02). Όπως φαίνεται από τις δορυφορικές φωτογραφίες του τουρκικού πρακτορείου, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν «σβηστεί» ενώ οι δρόμοι είναι γεμάτοι συντρίμμια. Πάνω από 150 ώρες έχουν περάσει από τον σεισμό, και οι ελπίδες για την εύρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια λιγοστεύουν.

• Antakya

• Islahiye

• Kahramanmaras

• Nurdagi



Before and after satellite images show scale of earthquake destruction in southern Türkiye



LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/4AJHVWa4cC