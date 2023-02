Τούρκος δημοσιογράφος: Μόνο το κτίριο των Πολιτικών Μηχανικών έμεινε όρθιο - Δείτε την ανάρτηση

Aίσθηση προκαλεί η ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου στο twitter, σύμφωνα με την οποία σε σημείο της πόλης Καχραμάνμαρας το μόνο κτίριο που έμεινε όρθιο μετά τον σεισμό στην Τουρκία ήταν εκείνο του Επιμελητηρίου των Πολιτικών Μηχανικών.

Ο δημοσιογράφος Ragip Soylu στην ανάρτησή του έγραψε: «Ένα κτίριο στέκεται όρθιο στην Καχραμάνμαρας: Το Επιμελητήριο των Πολιτικών Μηχανικών».

Η σκωπτική ανάρτηση συνοδεύτηκε από δύο σχετικές φωτογραφίες.

One building standing in Kahramanmaras: The Chamber of Civil Engineers pic.twitter.com/tJAfA4whYb