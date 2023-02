Σεισμός στην Τουρκία: 70χρονη ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 122 ώρες

Μέχρι στιγμής 98 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέσα από τα συντρίμα του φονικού σεισμού στην Τουρκία σε διάστημα 96 έως 116 ώρες . Πάνω από 90% των επιζώντων ενός σεισμού διασώζονται εντός τριών ημερών μετά την καταστροφή. Ωστόσο αυτή η διάρκεια μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα των μετασεισμών και την αμεσότητα της παροχής βοήθειας.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε περισσότερους από 23.700 στην Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Ο αριθμός των θανάτων στην Τουρκία αυξήθηκε σε περισσότερους από 20.213 την Παρασκευή, ενώ περισσότεροι από 3.500 σκοτώθηκαν στη Συρία. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι έως και 5,3 εκατομμύρια άνθρωποι στη Συρία ενδέχεται να είναι άστεγοι μετά τους σεισμούς, ενώ σχεδόν 900.000 άνθρωποι χρειάζονται επειγόντως ζεστό φαγητό στην Τουρκία και τη Συρία.

Η συριακή κυβέρνηση ενέκρινε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό εκτός του ελέγχου της, σύμφωνα με κρατικά Μέσα Ενημέρωσης. Η Τουρκία λέει ότι εργάζεται για να ανοίξει δύο νέες διαδρομές σε περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από τους αντάρτες. Οι διασώσεις που περιγράφονται ως θαυματουργές συνεχίζονται περισσότερες από 100 ώρες μετά τις δονήσεις του πρώτου σεισμού.

Έβγαλαν ζωντανή 70χρονη έπειτα από 122 ώρες

Η 70χρονη Menekşe Tabak, η οποία βρισκόταν κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, διασώθηκε ύστερα από 122 ώρες από το «χτύπημα» του σεισμού στο Kahramanmaraş, χάρη στις έντονες προσπάθειες των διασωστών.

Η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φυλακών και Καταστημάτων Κράτησης (CEKUT) και οι ομάδες του PAK, που συνεχίζουν τις εργασίες έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια του διαμερίσματος του Azerbaijan Boulevard Aydın Apartment στην περιοχή του Onikisubat, επικοινώνησαν με την 70χρονη, η οποία είχε το σθένος να κάνει θόρυβο για να την εντοπίσουν.

Έπειτα από σκληρή δουλειά, η γυναίκα διασώθηκε περίπου 122 ώρες μετά τον σεισμό.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES