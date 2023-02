Σε μήκος 500 χιλιομέτρων εντοπίζεται το ρήγμα του φονικού σεισμού που ισοπέδωσε Τουρκία και Συρία. Ο απολογισμός των νεκρών είναι πλέον πάνω από 20.000.

O σεισμός 7,8 Ρίχτερ είχε επίκεντρο περίπου 26 χιλιόμετρα ανατολικά της τουρκικής πόλης Nurdagi σε βάθος περίπου 18 χιλιομέτρων στο ρήγμα της Ανατολίας.

Το ρήγμα, το οποίο χαρακτηρίζεται επιστημονικά «πλαγίας ολίσθησης», μετακινεί την αραβική πλάκα προς το Βορρά και σπρώχνει την πλάκα της Ανατολίας προς τα δυτικά.

