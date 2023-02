Άγια, δηλαδή «σημάδι από τον Θεό». Αυτό το όνομα αποφάσισαν να δώσουν οι διασώστες στο μικρό κορίτσι που γεννήθηκε κάτω από τα συντρίμμια που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός.

Το νεογέννητο όταν βρέθηκε ήταν ακόμα ενωμένη με τον ομφάλιο λώρο με τη μητέρα της, η οποία άφησε την τελευταία της ζωή αφού γέννησε.

Η μικρή Άγια δεν έχασε όμως μονο τη μητέρα της, αλλά έχει μείνει πεντάρφανη, καθώς από τον σεισμό σκοτώθηκαν και ο πατέρας της και τα τέσσερα αδέρφια της.

Ο πρώτος άνθρωπος που την αγκάλιασε ήταν ένας μακρινός συγγενής της οικογενείας ο οποίος και τη μετέφερε στην πόλη Αφρίν της Συρίας προκειμένου να νοσηλευτεί.

Στο πλευρό της αμέσως στάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν το κοριτσάκι. Μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν αιτήματα ακόμα και μέσα από τα social media για να υιοθετήσουν το νεογέννητο.

Ο Δρ Attiah, ο παιδίατρος που την έχει αναλάβει και έχει μια κόρη τέσσερις μήνες μεγαλύτερη από την Aya, ήταν σαφής: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να την υιοθετήσει τώρα. Μέχρι να επιστρέψουν οι συγγενείς της, της συμπεριφέρομαι σαν να είναι δική μου. Προς το παρόν, η γυναίκα του τη θηλάζει μαζί με το δικό τους παιδί.», είπε χαρακτηριστικά χωρίς να αφήνει περιθώρια υιοθεσίας.

Κόσμος πάντως έχει προστρέξει να προσφέρει όση περισσότερη βοήθεια μπορεί για το νεογέννητο αγγελούδι, την ελπίδα της ζωής.

Η στιγμή που το νεογέννητο βγαίνει ζωντανό από τα συντρίμμια:

