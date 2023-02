Πάνω από 11.700 είναι τα θύματα από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία από αξιωματούχους και γιατρούς. Ειδικότερα, ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία έφθασε τους 9.057, ενώ στη Συρία έχουν ανασυρθεί 2.662 νεκροί από τα χαλάσματα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναγνώρισε «κενά» στην ανταπόκριση των αρχών στον σεισμό που έπληξε τη χώρα του και τη Συρία, καταδικάζοντας ωστόσο την κριτική που δέχεται η κυβέρνησή του.

«Τώρα είναι ώρα για ενότητα, για αλληλεγγύη. Σε μια περίοδο όπως αυτή, δεν μπορώ να ανεχθώ ανθρώπους που διεξάγουν αρνητικές εκστρατείες για πολιτικά συμφέροντα», είπε σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη νότια επαρχία Χατάι, μια από τις πιο πληγείσες στα σύνορα με τη Συρία.

«Φυσικά, υπάρχουν κενά, είναι αδύνατο να ήμασταν προετοιμασμένοι για μια τέτοια καταστροφή», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα επισπεύσει την απομάκρυνση των ερειπίων και την κατασκευή κατοικιών.

"Our people must not worry. We won't allow any of our citizens to be left in the streets.”



Turkish President Erdogan promised to rebuild within a year the areas damaged by two deadly earthquakes as he toured Kahramanmaras on Wednesday https://t.co/dQEJZ54tDf pic.twitter.com/0xggvgD6Bv