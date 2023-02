Δύο παιδιά βρίσκονται σφηνωμένα ανάμεσα σε σκυρόδεμα, με τα κεφάλια τους καρφωμένα στη μία πλευρά, καθώς οι διασώστες τα διαβεβαιώνουν ότι η βοήθεια έφτασε 36 ώρες μετά τον σεισμό που κατέστρεψε το σπίτι τους στη βόρεια Συρία CNNi

Συγκλονιστικά είναι τα στιγμιότυπα από τις κολοσσιαίες επιχειρήσεις για την ανεύρεση επιζώντων στα συντρίμμια, μετά την κατάρρευση χιλιάδων κτηρίων από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία.

«Πάρε με από εδώ, θα κάνω τα πάντα για σένα. Θα γίνω υπηρέτριά σου», ψιθυρίζει το μεγαλύτερο παιδί σύμφωνα με το CNNi, με τον διασώστη να απαντά: «Όχι, όχι».

Το βίντεο δείχνει διασώστες να κάθονται οκλαδόν στα ερείπια του σπιτιού των παιδιών στο Besnaya-Bseineh, ένα μικρό χωριό κοντά στο Χαράμ της Συρίας, καθώς προσπαθούν να βρουν έναν ασφαλή τρόπο για να τα απομακρύνουν.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO