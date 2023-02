ΗΠΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό περισυνέλεξε τα υπολείμματα του κινεζικού μπαλονιού

ο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ περισυνέλεξε τα υπολείμματα από το κατεστραμμένο κινέζικο «κατασκοπευτικό» μπαλόνι το βράδυ της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ αναπτύχθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας το Σάββατο μετά την κατάρριψή του. Η συσκευή θα εξεταστεί τώρα για να διαπιστωθεί εάν ήταν πράγματι κατασκοπευτικός εξοπλισμός.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η άποψή του ήταν πάντα πως το μπαλόνι έπρεπε να καταρριφθεί και απέρριψε ερώτηση για το αν το περιστατικό αυτό θα αποδυναμώσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

