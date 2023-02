Τουρκία: Συγκλονίζει ο πατέρας που κρατάει το χέρι της νεκρής κόρης του στα συντρίμμια

Καθισμένος πάνω σε μπάζα και συντρίμμια, εκεί που κάποτε ήταν το σπίτι του, ο Mesut Hancer, κρατά το χέρι της 15χρονης κόρης του Irmak που είναι νεκρή. Ο πατέρας περιμένει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ανασύρουν τη σορό του παιδιού του.

Συγκλονίζουν οι εικόνες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι φωτογραφίες του AFP αποτυπώνουν το ανθρώπινο δράμα στην Τουρκία και στη Συρία.

Mascud Hansar is holding his 15-year-old daughter Irmak dead, the girl is sitting on a collapsed wall. The father is waiting for emergency services to retrieve his daughter's body. pic.twitter.com/fZsT1QdtUe