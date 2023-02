Τραγική ιστορία από τη Συρία: Μητέρα γέννησε το μωρό της και πέθανε - Σώο βρέθηκε το βρέφος

Δεν έχει τέλος η τραγωδία που βρήκε τους ανθρώπους της Τουρκίας και της Συρίας από τους ισχυρούς σεισμούς που γκρέμισαν σπίτια, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς.



Μέσα στα χαλάσματα, οι διασώστες στο Χαλέπι της Συρίας ανέσυραν ζωντανό ένα νεογέννητο μωρό.



Σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του μωρού φέρεται πως δεν τα κατάφερε και πέθανε μετά τη γέννησή του, ενώ το μωρό σώθηκε και διεσώθη.



Ο χρόνος εξαντλείται για να σωθούν εκατοντάδες οικογένειες που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένες κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο επικεφαλής της συριακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας την οποία διαχειρίζεται η αντιπολίτευση.



Ο Ραΐντ αλ-Σάλεχ δήλωσε στο Reuters πως χρειάζεται επειγόντως βοήθεια από διεθνείς οργανώσεις.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.



The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.



The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc