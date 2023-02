Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα έφτασε τους 912, ενώ οι τραυματίες είναι 5.383. Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, στη Συρία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 320 άνθρωποι λόγω του σεισμού και οι τραυματίες είναι 1.000.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε νωρίτερα πως ανησυχεί για περιοχές της Τουρκίας από τις οποίες δεν έχουν υπάρξει νεότερα ύστερα από τη φονική σεισμική δόνηση που έπληξε τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι εθνικές αρχές θα επικεντρωθούν στην έρευνα και διάσωση αυτή τη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος του ΠΟΥ σε δήλωση στο Reuters, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Στη συνέχεια, αναμένουμε αυξημένη ανάγκη για τη φροντίδα των τραυματιών και τη στήριξη του συνολικού συστήματος υγείας στις πληγείσες περιοχές».

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7