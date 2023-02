Απίστευτη τραγωδία εξαπλώθηκε σε Τουρκία και Συρία από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε τις δυο χώρες τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.02.2023), έγινε αισθητός σε απόσταση 600 χλμ (!) και είχε διάρκεια ένα λεπτό.

Κάθε ώρα ο απολογισμός αυξάνεται και όλοι πιστεύουν πως οι νεκροί δεν θα μείνουν στους 670 (και στις δυο χώρες σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό) αλλά θα αυξηθούν δραματικά τις επόμενες ώρες, αφού στα ερείπια των κτιρίων σε Τουρκία και Συρία που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι έχουν εγκλωβισμοί εκατοντάδες άνθρωποι!

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων στην Τουρκία κάνει λόγο για τουλάχιστον 284 νεκρούς και 2.323 τραυματίες σε επτά επαρχίες, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (AFAD) έκανε λόγο για περίπου 1.800 κτίρια που έχουν καταρρεύσει, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τουλάχιστον 237 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιοχές υπό τον έλεγχο του καθεστώτος της Συρίας και 147 άλλοι σε τομείς ελεγχόμενες από τους αντάρτες. Πάνω από 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις δύο πλευρές.

Οι απολογισμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς καθώς έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες σε πόλεις όπως τα Άδανα, η Γκαζιάντεπ, η Σανλιούρφα, η Ντιγιάρμπακιρ…

«Η αδελφή μου και τα τρία της παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Όπως και ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχιτίν Ορακτζέ, παρακολουθώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μπροστά σε πολυκατοικία που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα στη Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολικά).

«Η αδελφή της είναι ακόμη παγιδευμένη στα συντρίμμια», είπε γυναίκα δείχνοντας άλλη μια που έκλαιγε απαρηγόρητη στη Ντιγιάρμπακιρ.

Στην Ισκέντερουν και στην Αντιγιαμάν, υποχώρησαν δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας του σεισμού, που έγινε μέσα στη νύχτα, στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας), κι είχε εστιακό βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

An impresive video, associated to an aftershock rather than the mainshock #deprem pic.twitter.com/2ty5HipHoi