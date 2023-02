Απίστευτο! Άφησαν το μωρό τους στο αεροδρόμιο για να μην χάσουν την πτήση

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπου δύο γονείς προσπάθησαν να επιβιβαστούν στην πτήση τους χωρίς το μωρό τους για να προλάβουν την πτήση.

Όπως αναφέρει η New York Post, το ζευγάρι είχε βελγικά διαβατήρια και ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση της Ryanair με προορισμό τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι γονείς έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν την Τρίτη (31/1) μαζί με το μωρό τους, με καθυστέρηση.

Το check-in είχε κλείσει και οι γονείς είτε δεν μπόρεσαν είτε δεν θέλησαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το παιδί τους, σύμφωνα με στελέχη του αεροδρομίου. Στη συνέχεια, το ζευγάρι άφησε τον μεταφορέα αποσκευών με το αγοράκι δίπλα στο γκισέ, κινούμενο βιαστικά προς την αναμονή για να επιβιβαστούν στην πτήση.

Baby abandoned at Tel Aviv airport as parents attempted to board flight: officials | New York Post

Σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η New York Post, που φέρεται να καταγράφηκε στο αεροδρόμιο, δείχνει μια γυναίκα να κοιτάζει το μωρό στον μεταφορέα και να φωνάζει «τον άφησαν εδώ, το ορκίζομαι».

Αμέσως, το προσωπικό του αεροδρομίου είδε το εγκαταλελειμμένο βρέφος, ακολούθησε το ζευγάρι και τους κάλεσε να επιστρέψουν για τον γιο τους, πριν ειδοποιήσουν την αστυνομία και την ασφάλεια του αεροδρομίου.

Οι Αρχές πήραν τους γονείς για ανάκριση, ενώ ο διευθυντής της Ryanair στο αεροδρόμιο δήλωσε: «Όλοι οι υπάλληλοί μας ήταν σοκαρισμένοι. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπαμε.»