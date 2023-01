Maison Valentino: Μοντέλο έπεσε στην πασαρέλα λόγω των τακουνιών (Βίντεο)

Πασίγνωστο μοντέλο έπεσε την ώρα της πασαρέλας του Valentino, εξαιτίας των τακουνιών που πιθανώς δεν εφάρμοζαν καλά. Το βίντεο έγινε viral, με τους χρήστες του Twitter να αντιδρούν εναντίον του οίκου.

Η Kristen McMenamy, έπεσε στην πασαρέλα του Valentino κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης επίδειξης μόδας στο Παρίσι. Το μοντέλο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ταλαντεύτηκε για μερικά βήματα, τελικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στα γόνατα. Αμέσως, οι θεατές έσπευσαν να την βοηθήσουν. Ωστόσο, πριν προλάβουν να την πλησιάσουν, η ΜακΜενάμι, απογοητευμένη από την κατάσταση, πετάει τα τακούνια της και σηκώνεται. Με ένα παπούτσι στο κάθε χέρι, ολοκλήρωσε την πασαρέλα, αλλά ξυπόλητη.

This video makes me never want to buy Valentino shoes pic.twitter.com/OihjTCXBn6 — Eboni (@VersaceVenus_) January 25, 2023

O οίκος μόδας κατακεραυνώθηκε, με πολλούς να υποστηρίζουν πως τα τακούνια που έδωσαν στην McMenamy δεν εφάρμοζαν σωστά.

Στη New York Post, ο οίκος Valentino έδωσε τη δική του απάντηση για το συμβάν πάνω στην πασαρέλα, εξηγώντας πως: «Η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση: “Το Maison Valentino νοιάζεται για την ασφάλεια των ταλαντούχων ανδρών και γυναικών που προσλαμβάνονται για να περπατήσουν στην πασαρέλα. Τα μοντέλα είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν με τα παπούτσια και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικές επιλογές παπουτσιών για να διασφαλιστεί η άνεσή τους για το σόου».

it’s ridiculous valentino has put models in shoes that’s don’t fit causing them to fall 2 seasons in a row now. pic.twitter.com/GzCM0A2T38 — chiara (@churchofysl) January 26, 2023

I wonder what was wrong with the shoes this time https://t.co/fLBl3E9oKC pic.twitter.com/g9w8ZRiZR4 — linda (@itgirlenergy) January 25, 2023

Πηγή: enikos.gr