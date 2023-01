Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε και επίσημα ότι οι εκλογές στην Τουρκία θα γίνουν στις 14 Μαΐου.

Σε επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, των πιο κρίσιμων - όπως τις χαρακτηρίζουν διεθνείς αναλυτές - την τελευταία δεκαετία, προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν από την Προύσα.

"Θα κάνω χρήση της δικαιοδοσίας μου για να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα στις 14 Μαΐου", είπε ο Ερντογάν κατά τη συνάντηση αυτή, διευκρινίζοντας ότι "δεν πρόκειται για πρόωρες εκλογές (...) αλλά για μια προσαρμογή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η (ημερομηνία) των εξετάσεων".

Ειδικότερα, σε συνάντηση με τους νέους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «όλα θα τελειώσουν» στις 14 Μαΐου, υπονοώντας και επιβεβαιώνοντας ότι αυτή θα είναι η ημερομηνία των εκλογών. «Είμαι ευγνώμων στον Αλλάχ που θα πορευτούμε μαζί στις εκλογές που θα διεξαχθούν την 14η Μαϊου» σημείωσε δε απευθυνόμενος στο κοινό.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Bursa youth gathering confirms country's elections date, saying "I am grateful to God that we will be walking side by side with you, our first-time voting youth, in the elections that will be held on May 14" pic.twitter.com/FlR94ACWxi