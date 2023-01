Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Σούνακ ζητά συγγνώμη που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας μέσα σε αυτοκίνητο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ζήτησε συγγνώμη για την λανθασμένη κρίση του, επειδή επέβαινε σε αυτοκίνητο χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας για να γυρίσει ένα σύντομης διάρκειας βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Το βίντεο, στο οποίο ο Σούνακ μιλά για τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου στις κοινότητες όλης της χώρας, κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός απευθυνόταν στην κάμερα από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου χωρίς να φοράει ζώνη.

«Αυτό ήταν ένα σύντομο λάθος κρίσης. Ο πρωθυπουργός έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας για να κινηματογραφήσει ένα σύντομης διάρκειας βίντεο», είπε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σε δημοσιογράφους.

«Αποδέχεται πλήρως ότι ήταν ένα λάθος και ζητά συγγνώμη».

Στη Βρετανία, ένα άτομο μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως και 500 λίρες αν δεν φορά ζώνη ασφαλείας, εκτός εάν υπάρχει εξαίρεση, όπως για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο ταξί ή όταν ένας οδηγός κάνει όπισθεν.

Ερωτηθείς αν ο Σούνακ είχε κάποια εξαίρεση ενώ επέβαινε σε κυβερνητικό αυτοκίνητο, ο εκπρόσωπος είπε στους δημοσιογράφους: «Ήταν λάθος και ζήτησε συγγνώμη».

