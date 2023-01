Οι ιερόδουλες που πληρώνουν οι πλούσιοι και ισχυροί στο Νταβός 2.500 δολάρια για μια βραδιά και τα πάρτι σε σουίτες

Οι παγκόσμιες ελίτ συναντώνται στο Νταβός της Ελβετίας, όπου συρρέουν και εργαζόμενες στη βιομηχανία του σεξ προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πλούσιους και ισχυρούς αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, κάποιες λένε ότι χρεώνουν ακόμη και 2.500 δολάρια για μια βραδιά μαζί τους.

CEOs, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι βιομηχανιών και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης συναντώνται για να συζητήσουν σημαντικά διεθνή ζητήματα. Μια ιερόδουλη με το όνομα «Liana» δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι προσφέρει συχνά τις υπηρεσίες της σε Αμερικανό που επισκέπτεται το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο οποίος πληρώνει 750 δολάρια την ώρα ή 2.500 δολάρια για ολόκληρο το βράδυ.

Πρόσθεσε ότι ντύνεται με επαγγελματικά ρούχα για να μπορέσει να κυκλοφορεί ανάμεσα στον κόσμο στο Φόρουμ.

Μια άλλη γυναίκα που «τρέχει» μια υπηρεσία συνοδών στη σουηδική πόλη Aargau, περίπου 100 μίλια από το Νταβός, είπε στο 20 Minuten, ότι είχε 11 αιτήματα και 25 αναζητήσεις. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή…

«Ορισμένοι κλείνουν συνοδούς για τον εαυτό τους και τους εργαζόμενούς τους για να κάνουν πάρτι στη σουίτα του ξενοδοχείου», είπε.

Μια Γερμανίδα εργαζόμενη στη βιομηχανία του σεξ περιέγραψε την εμπειρία της ανάμεσα στους ισχυρούς του Νταβός, σύμφωνα με τη DailyMail.com. «Ραντεβού στην Ελβετία στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σημαίνει να βλέπεις τα όπλα των φρουρών σε έναν διάδρομο ξενοδοχείου στις 2 τα ξημερώματα και μετά να μοιράζεσαι τις σοκολάτες που σου δίνουν από το εστιατόριο μαζί τους και να κουτσομπολεύεις για τους πλούσιους», έγραψε η Salome Balthus.

Η Balthus, η οποία λέει ότι μένει σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Νταβός, αρνήθηκε να αναφερθεί σε ονόματα πελατών της. «Πιστέψτε με, δεν θέλεις να εμπλακείς σε δικαστικό αγώνα με αυτούς», έγραψε.



Σύμφωνα με την ίδια, είναι απίθανο οι πολιτικοί να αναζητήσουν τις υπηρεσίες μιας ιερόδουλης. «Δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυμία. Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε ένα ναρκωτικό: Σεξ ή πολιτική δύναμη. Το τελευταίο είναι πιο ισχυρό, δεν αφήνει χώρο για άλλα ενδιαφέροντα».

Το 2020, ένας Ελβετός αξιωματούχος της αστυνομίας είπε στους The Times of London ότι τουλάχιστον 100 εργαζόμενες στη βιομηχανία του σεξ ταξίδεψαν στο Νταβός, σύμφωνα με τη New York Post. Οι ιερόδουλες συναντούν μέλη των αντιπροσωπειών σε ξενοδοχεία και μπαρ.