Σοκαριστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την πτώση του ελικοπτέρου σε κτίριο στην πόλη Μπρoβάρι, κοντά στο Κίεβο. Στο βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο λίγα λεπτά πριν τη συντριβή κοντά στο νηπιαγωγείο και λίγο μετά τη συντριβή. Παντού φαίνεται να υπάρχουν συντρίμμια, ακούγονται εκρήξεις και επικρατεί τρόμος και πανικός.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ακούγονται κραυγές ανθρώπων. Σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media, τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε μετά την πτώση του ελικοπτέρου.

Τουλάχιστον 16 οι νεκροί

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τα αίτια της τραγωδίας, ενώ και οι πληροφορίες για τα θύματα παραμένουν συγκεχυμένες. «Γνωρίζουμε για 16 νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», ανέφερε η αστυνομία σε μια πρώτη ανακοίνωσή της, στη συνέχεια ο περιφερειάρχης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα, δήλωσε ότι οι νεκροί έχουν ανέβει στους 18 και τα νεκρά παιδιά είναι τρία.

«Κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, παιδιά και υπάλληλοι του ιδρύματος βρίσκονταν στον κήπο. Μέχρι τις 10.30, υπάρχουν 18 νεκροί, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Υπάρχουν 29 τραυματίες, εκ των οποίων 15 παιδιά», έγραψε ο Κουλέμπα.

Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωσή τους οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και επιβεβαίωσαν ότι τρία παιδιά σκοτώθηκαν, κάτι που ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωσή του και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για 16 νεκρούς έκανε λόγο ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο υπουργός Εσωτερικών, Ντένις Μοναστίρσκι, και ο αναπληρωτής ΥΠΕΣ της Ουκρανίας, Γεβγέν Γενίν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελικόπτερο μετέφερε εννέα άτομα και έκανε κύκλους στον αέρα πριν πέσει στην πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει το Κιέβο είναι να πετούσε χαμηλά λόγω της πυκνής ομίχλης και να βρήκε σε δέντρο ή σε κάτι άλλο. Επίσης, εκτός των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, δέκα παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

«Ανείπωτος ο πόνος» δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για την «τρομερή τραγωδία» και «τον ανείπωτο πόνο» του για τη συντριβή σήμερα ελικοπτέρου κοντά στο Κίεβο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

«Σήμερα μια τρομερή τραγωδία σημειώθηκε στην Μπροβάρι», μεγάλη πόλη που βρίσκεται στα ανατολικά προάστια του Κιέβου, σημείωσε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram. «Ο πόνος είναι ανείπωτος. Το ελικόπτερο κατέπεσε στους χώρους νηπιαγωγείου», πρόσθεσε.

Ο θάνατος του υπουργού Εσωτερικών κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου που τον μετέφερε στο μέτωπο συνιστά «μεγάλη απώλεια», δήλωσε παράλληλα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ.

«Τραγωδία στο Μπροβάρι. (…) Μια μεγάλη απώλεια για την κυβέρνηση και όλο το κράτος» της Ουκρανίας, ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram, στο οποίο ζήτησε να «συσταθεί αμέσως ειδική ομάδα για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις συνθήκες της τραγωδίας».

