Τρομακτικό βίντεο με την προσπάθεια άντρα να απαγάγει εργαζόμενη σε drive-through καφέ

Ένα τρομακτικό βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει την προσπάθεια απαγωγής μιας γυναίκας εργαζόμενης σε ένα drive-through καφέ μέσα από το παράθυρο από έναν άντρα.

Η απόπειρα απαγωγής έγινε την περασμένη Δευτέρα στο καφέ στο Όμπερν, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, φαίνεται η γυναίκα barista στο παράθυρο και ένας άντρας πελάτης σε SUV. Εκείνος της τραβά το χέρι, σπρώχνοντάς την προς το μέρος του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης προσπάθησε να σύρει το θύμα μέσα από το παράθυρο, χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια θηλιά, κάτι σαν καλώδιο για να την πιάσει.

Η γυναίκα κατάφερε να μπει και πάλι μέσα και να κλείσει το παράθυρο και ο πελάτης αποχώρησε.

Η αστυνομία του Όμπερν ανέφερε ότι συνελήφθη ο ύποπτος την Τρίτη. Προτού ταυτοποιήσει τον άντρα ανέφερε ότι έχει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο αριστερό του χέρι.

