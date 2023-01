Εξοργιστικό βίντεο με άντρα που καταβρέχει με λάστιχο άστεγη μπροστά στην επιχείρησή του

Οργή έχει προκαλέσει το βίντεο με έναν επιχειρηματία στο Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος φαίνεται να καταβρέχει μια γυναίκα με ένα λάστιχο. Ο Collier Gwin, ιδιοκτήτης του Foster Gwin Gallery, παραδέχτηκε στην εφημερίδα San Francisco Chronicle ότι έριξε νερό στην άστεγη γυναίκα που καθόταν στο πεζοδρόμιο μπροστά από την επιχείρησή του.

Το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε το πρωί της Δευτέρα από τον ιδιοκτήτη ενός κοντινού φούρνου, δείχνει τον Gwin να καταβρέχει τη γυναίκα, η οποία έκλαιγε. Με ήρεμη φωνή, εκείνος της είπε αργότερα: «Απλώς κουνήσου». Και συνέχισε να τη βρέχει.



Η βρετανική Guardian δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει τη γυναίκα, την οποία έχουν ξαναδεί στην περιοχή οι άνθρωποι που μένουν εκεί.

Στη συνέντευξή του στη Chronicle, ο Gwin δεν εμφανίστηκε καθόλου μετανιωμένος: «Λυπάμαι μόνο που… ο τρόπος μου να τη βοηθάω τόσες φορές δεν είχε κανένα αποτέλεσμα».

«Είναι απλώς σκληρό και ψυχρό. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είδαν το βίντεο συγκλονίστηκαν από τη σκληρότητα και την έλλειψης της αντίληψης για αυτό που έκανε», δήλωσε η Jennifer Friedenbach, της οργάνωσης για τους άστεγους Coalition on Homelessness.

Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ και οργή στο διαδίκτυο.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε ότι απάντησε σε κλήση για το περιστατικό τη Δευτέρα, χωρίς όμως να χρειαστεί να κάνει κάποια επέμβαση.

The owner of Foster Gwin Gallery displays a lack of emotion as he sprays a desperately poor person with freezing cold water in San Francisco.

Most people are one bad month away from homelessness, & before long it's near impossible to escape. pic.twitter.com/elIlVFFpIV