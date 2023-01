Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καλωσορίζει την Κροατία στη ζώνη Σένγκεν και το ευρώ

Στα σύνορα της Κροατίας με τη Σλοβενία βρέθηκε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσορίζοντας την Κροατία στη ζώνη Σένγκεν και στο «ευρώ».

«Η σημερινή, είναι ημέρα χαράς και υπερηφάνειας για τον λαό της Κροατίας» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάνοντας λόγο για την επιβεβαίωση της «σκληρής δουλειάς» και της «αποφασιστικότητας» από την πλευρά τους. Επίσης, σημείωσε ότι είναι «ημέρα γιορτής» όχι μόνο για τους Κροάτες, αλλά για όλους τους Ευρωπαίους .

«Θα χρειαστεί να εργαστούμε πολύ στενά μαζί για να προστατεύσουμε τη ζώνη Σένγκεν και να διατηρήσουμε τα οφέλη της γιατί η Σένγκεν δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη» τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής και προσέθεσε ότι « η λειτουργία της έχει δεχτεί προκλήσεις στο πέρασμα του χρόνου και συνεχίζει να δέχεται προκλήσεις . Η Σένγκεν έχει να κάνει με τη δέσμευση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη».

«Στην Σένγκεν βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να σας εμπιστευτούμε και να βασιστούμε στην Κροατία. Το ένα σημαντικό επίτευγμα είναι να μπορούμε να περάσουμε τα εσωτερικά σύνορα χωρίς ελέγχους. Το να μπορούμε να πληρώσουμε χρησιμοποιώντας το ίδιο νόμισμα της ΕΕ είναι το άλλο» προσέθεσε.

