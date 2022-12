Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πάπας Βενέδικτος. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Από τις 2 Ιανουαρίου, η σορός του επίτιμου πάπα Βενέδικτου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί σε ηλικία 95 ετών, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Βατικανό.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, πρόκειται να τελεσθεί επίσημη κηδεία, με πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες.

Συγκεκριμένα, η κηδεία του πάπα Βενέδικτου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί, θα τελεστεί την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι.

Η τελετή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ξεκινήσει στις 09:30 τοπική ώρα, χοροστατούντος του πάπα Φραγκίσκου.

Σημειώνεται πως τον θάνατό του ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Βατικανού.

«Με θλίψη σας ανακοινώνω ότι ο επίτιμος πάπας Βενέδικτος 16ος, πέθανε σήμερα στις 09:34 (τοπική ώρα)», επεσήμανε σε γραπτή ανακοίνωση ο Ματέο Μπρούνι, επικεφαλής των υπηρεσιών Τύπου της Αγίας Έδρας, προσθέτοντας ότι «περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν το συντομότερο δυνατό».

