ΗΠΑ - χιονοθύελλα: Άνδρας έσωσε και έδωσε καταφύγιο σε 24 ανθρώπους

Ένας άντρας από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης κατάφερε να σώσει και να παρέχει καταφύγιο σε 24 ανθρώπους, οι οποίοι επλήγησαν από την ιστορική χιονοθύελλα που έπληξε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας με σχεδόν 1,5 μέτρο χιόνι.

Ο άντρας ονομάστηκε “Merry Christmas Jay” (μτφ: Καλά Χριστούγεννα Τζέι) από τις Αρχές και τους πολίτες της Νέας Υόρκης, επειδή κατάφερε να σώσει δεκάδες ανθρώπους από τη χιονοθύελλα, όταν έμεινε με το φορτηγάκι του στο δρόμο και «θεώρησε πραγματικά ότι θα πεθάνει» από το κρύο και το χιόνι που είχε καλύψει τα πάντα.

Ο 27χρονος Jay Withey βρισκόταν στο δρόμο περίπου στις 6 το πρωί την Παραμονή των Χριστουγέννων, όταν έμεινε με το φορτηγάκι του. «Έψαχνα όποιο σπίτι είχε φως, για να ζητήσω καταφύγιο. Είχα πάνω μου 500 δολάρια, τα οποία ήμουν διατεθειμένος να προσφέρω σε όποιον μου έδινε στέγη και ένα πιάτο φαΐ. Πραγματικά, πίστεψα ότι θα πεθάνω», δήλωσε ο ίδιος μετά την περιπέτειά του στη χιονοθύελλα.

Μάλιστα, φοβόταν ότι θα πεθάνει μέσα στο φορτηγάκι του, όπου έπρεπε να μείνει μέσα σε αυτό, μαζί με δύο ξένους ώστε να περάσουν μαζί μέχρι να κοπάσει η χιονοθύελλα. Τότε, εντόπισε ένα σχολείο στα 100-200 μέτρα από το σημείο που είχε μείνει με το φορτηγάκι.

Προχώρησε προς τα εκεί, έσπασε ένα τζάμι για να καταφέρει να μπει στον χώρο και μαζί με όσα άτομα είχε βρει στο δρόμο, έμειναν στο εστιατόριο του σχολείου και έφτιαξαν φαγητό αλλά και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν για να περάσουν τη χιονοθύελλα προστατευμένοι.

«Ήξερα ότι το ρεύμα δεν θα είχε κοπεί στο σχολείο, ότι θα υπήρχε θερμότητα και εγγυόμουν σε όλους ότι θα βρούμε και φαγητό», δήλωσε ο 27χρονος εξιστορώντας όσα συνέβησαν εκείνες τις ώρες, τα οποία μεταδίδει η DailyMail.

Η ανάρτηση της αστυνομίας της περιοχής

Όλα αυτά έγιναν στην περιοχή Cheektowaga, στην κομητεία Erie του Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Η αστυνομία εξήρε τον ηρωισμό του 27χρονου, ονομάζοντάς τον “Merry Christmas Jay” και ανεβάζοντας φωτογραφίες στα social media από τον κόσμο που μπήκε στο σχολείο για να προστατευτεί από τη χιονοθύελλα.

Όταν η χιονοθύελλα άρχισε να κοπάζει, ο Jay πήρε τον φυσητήρα φύλλων και άρχισε να καθαρίζει τα οχήματα των υπολοίπων από το χιόνι ώστε να μπορέσουν να τα πάρουν και να γυρίσουν σπίτι τους. Μάλιστα, επισκεύασε πρόχειρα και το σπασμένο τζάμι, αφήνοντας σημείωμα στο οποίο ζητούσε «συγγνώμη» για τη ζημιά και εξηγώντας τι συνέβη.

«Όποιον αφορά αυτό το μήνυμα, συγγνώμη για τη ζημιά αλλά έπρεπε να μας βρω καταφύγιο. Καλά Χριστούγεννα Jay», έγραψε μεταξύ άλλων στο σημείωμά του.

Όπως είναι φυσικό, τα σχόλια στις αναρτήσεις της αστυνομίας είναι διθυραμβικά, με πολλούς να τονίζουν ότι «το παράθυρο αλλάζει, οι ζωές όμως δεν αλλάζουν».

Do you recognize “Merry Christmas Jay”? He pulled people from cars & sheltered them in a near by school.He left a note apologizing for the damage & use of the snow blower he used to make a path to the school.We want to thank “Jay” for his heroic actions that saved people’s lives. pic.twitter.com/iqdKitwEHa