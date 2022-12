Πούτιν: Θύμισε τον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών - Χάρισε χρυσά δαχτυλίδια στους συμμάχους του

Τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» θύμισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χάρισε οκτώ δαχτυλίδια στους ηγέτες πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, συμμάχων της Μόσχας, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά και… ερμηνείες, καθώς οι παραλληλισμοί με το έργο του Τόλκιν αφθονούν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά τη σύνοδο, στην Αγία Πετρούπολη, της Κοινότητας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ), στην οποία μετέχουν πολλές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, το Κρεμλίνο δώρισε εννέα χρυσά δαχτυλίδια με την επιγραφή «Καλή χρονιά 2023» και το έμβλημα της ΚΑΚ. Από ένα δαχτυλίδι δόθηκε στους ηγέτες των οκτώ κρατών που ήταν παρόντες στη σύνοδο (Λευκορωσία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν) και ένα κράτησε ο ίδιος ο Πούτιν.

Οι σχολιαστές αμέσως έκαναν τη σύνδεση με το έργο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν στο οποίο ο «άρχοντας του κακού», ο Σάουρον, δωρίζει εννέα δαχτυλίδια σε άρχοντες των ανθρώπων οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται πιστοί υπηρέτες του, οι «Νάζγκουλ». Με μόνη διαφορά, στο βιβλίο, ότι ο Σάουρον φτιάχνει κρυφά και ένα επιπλέον δαχτυλίδι για τον εαυτό του, αυτό που «όλους τους κυβερνά» και του επιτρέπει να τους ελέγχει.

Putin got tired of being the Hitler of the 21st century and decided to play Lord of the Rings and become a "mighty Sauron".



He presented the participants of the informal summit of the Commonwealth of Independent States with rings with the symbol of the "commonwealth". pic.twitter.com/vqZArg5uha