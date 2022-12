Καραμπόλα – μαμούθ στην Κίνα – Πάνω από 200 οχήματα το ένα πάνω στο άλλο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε καραμπόλα πάνω από 200 οχημάτων σε γέφυρα στην Κίνα στην πόλη Τζενγκτζόου που είχε καλυφθεί από ομίχλη, σύμφωνα με διασώστες και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Αυτοκίνητα και φορτηγά φαίνονται τρακαρισμένα και το ένα να έχει πέσει πάνω στο άλλο στην γέφυρα Τζενγκσίν Χουανγκέ της Κίνας σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω από ένα άλλο στο μέσον καραμπόλας σε εικόνα που ελήφθη από τις κάμερες του CCTV.

“Είναι πολύ τρομακτικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε από τη γέφυρα”, ακούγεται κάποιος να λέει σε ένα σύντομο βίντεο.

Πολλοί από τους τραυματίες εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και η πυροσβεστική έστειλε 11 οχήματα και 66 πυροσβέστες για να βοηθήσουν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ορατότητα σε πολλές περιοχές περιοριζόταν σε λιγότερα από 500 μέτρα σήμερα το πρωί και μερικές φορές στα 200 μέτρα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι διασώστες σημείωσαν ότι περισσότερα από 200 οχήματα έχουν συγκρουστεί μεταξύ τους, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Το CCTV μετέδωσε ότι πολλές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ διερχόμενων αυτοκινήτων και στις δύο κατευθύνσεις της γέφυρας, η οποία αποτελεί κύρια διάβαση του Κίτρινου Ποταμού.

Η αστυνομία έκλεισε αργότερα τη γέφυρα στην κυκλοφορία.

