Την ώρα που οι ΗΠΑ μετρούν νεκρούς από τη σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και μέρες ένα μεγάλο μέρος της χώρα, ο Guardian δημοσιεύει κάποιες ιστορίες επιβίωσης από όσους κατάφεραν να σωθούν.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις αρχές οι νεκροί ξεπερνούν ήδη τους 57 από τη χιονοθύελλα. Μόνο στην κομητεία Ίρι των ΗΠΑ και δη στο Μπάφαλο έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι.

Οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους και πέθαναν από το πολικό ψύχος ή έπαθαν καρδιακή προσβολή στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν το χιόνι από τις αυλές τους.

Ωστόσο, η τραγωδία που συντελείται εδώ και μέρες στις ΗΠΑ βγάζει στο προσκήνιο και ιστορίες ανθρωπιάς, όπου άγνωστοι βοήθησαν ανθρώπους που κινδύνευαν.

Στο Μπάφαλο ένα γκρουπ με τουρίστες από τη Νότια Κορέα εγκλωβίστηκε στο δρόμο προς τον Νιαγάρα. Δύο μέλη του γκρουπ χτύπησαν την πόρτα ενός κοντινού σπιτιού και ζήτησαν φτυάρια.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, ο Alexander και η Andrea Campagna, προσκάλεσαν τους εννέα ταξιδιώτες και τον οδηγό του τουριστικού βαν στο σπίτι τους. Μάλιστα, η ομάδα έμεινε εκεί το Σαββατοκύριακο, αναχωρώντας την Κυριακή, σύμφωνα με τους New York Times.

Μια οικογένεια έξι ατόμων στο Μπάφαλο θέλησε να μείνει σε ξενοδοχείο, αφού δεν είχε ρεύμα στο δικό της σπίτι. Ωστόσο, αποκλείστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στο δρόμο προς το ξενοδοχείο. Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου του Μπάφαλο διέσωσαν τους γονείς, καθώς και τα τέσσερα παιδιά τους, τα οποία είχαν ηλικία από εννέα μηνών έως οκτώ ετών.

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια πέρασε το βράδυ και την παραμονή των Χριστουγέννων στο πυροσβεστικό σταθμό, σύμφωνα με το CNN, ενώ οι πυροσβέστες προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βρουν δώρα για τα μικρά παιδιά.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ένα εκχιονιστικό πάλεψε να ανοίξει το δρόμο, ώστε μια μέλλουσα μητέρα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γυναίκα που παρουσίαζε επιπλοκές, κατάφερε να γεννήσει ένα υγιές μωρό στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, κάποιες εγκυμονούσες δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν νοσοκομεία και οδηγήθηκαν σε μαίες. Η Erica παρά το γεγονός ότι ζει πολύ κοντά σε νοσοκομείο γέννησε μέσω video chat με μαία, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Erica ήξερε πως θα γεννούσε τα Χριστούγεννα ωστόσο οι συσπάσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, την ώρα που η χιονοθύελλα κορυφωνόταν. Ενώ η Erica και ο Davon ζούσαν μόλις 5 μίλια μακριά από το νοσοκομείο είχαν εγκλωβιστεί στο χιόνι.

Ο Davon ζήτησε ασθενοφόρο από το 911, αλλά του είπαν ότι οι πρώτες βοήθειες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι τους.

Το πρωί του Σαββάτου, οι συσπάσεις της Erica είχαν πλέον διαφορά μόλις 3 λεπτών μεταξύ τους. Ο Davon ζήτησε βοήθεια μέσω Facebook με μία μαία να ανταποκρίνεται άμεσα.

Έτσι, στις 3:30 το μεσημέρι με την online καθοδήγηση μαίας, η Erica κατάφερε να γεννήσει ένα κοριτσάκι.

Την επόμενη μέρα ακόμα μια άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε μαζί τους μέσω Facebook, λέγοντάς τους πως ο σύζυγός της μπορεί να τους μεταφέρει με το φορτηγό του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός έφτασε κοντά στο σπίτι αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει αρκετά εξαιτίας του χιονιά. Έτσι, στάθμευσε το βαρύ όχημα και περπάτησε μέσα στο χιόνι μέχρι το σπίτι της οικογένειας.

Ο άνδρας βοήθησε τη λεχώνα και το νεογέννητο, ώστε να φτάσουν με ασφάλεια μέχρι το φορτηγό του, όπου στη συνέχεια τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Tragic news out of Buffalo. Pray for them…Meanwhile @GovKathyHochul is too busy talking about climate change. All I know is the liberals would be all over DeSantis right now for what is happening in Buffalo and other parts of New York. pic.twitter.com/LYBmwG93d2