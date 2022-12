Ζευγάρι συγκεντρώνει χρήματα για να εξαφανίσει το Last Christmas

Ένα ζευγάρι μισεί τόσο πολύ να ακούει το Last Christmas που έφτασε στο σημείο να κάνει έρανο ώστε να αγοράσει τα δικαιώματα του γνωστού τραγουδιού και να το εξαφανίσει.

Μπορεί για τους περισσότερους το «Last Christmas» να αποτελεί ένα αγαπημένο τραγούδι που απολαμβάνουν να ακούν κατά τη διάρκεια των εορτών, ωστόσο για κάποιους φαίνεται πως ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o Tόμας Μαζέτι, 55 ετών, και η 33χρονη σύζυγός του Χάνα, έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 50.000 λίρες με στόχο να εξαφανιστεί δια παντός το τραγούδι. Βέβαια έχουν ακόμη πάρα πολύ δρόμο να διανύσουν καθώς εκτιμάται ότι τα δικαιώματα του τραγουδιού αγγίζουν σε αξία τις 20 εκατομμύρια λίρες και επί του παρόντος ανήκουν στη Warner Chappell Music UK.

Η Χάνα δήλωσε ότι το μίσος της για το «Last Christmas» ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια όταν εργαζόταν σε ένα καφέ στην Οξφόρδη, όπου το αφεντικό έπαιζε το τραγούδι σε επανάληψη. Στις περσινές γιορτές μιλούσε σε φίλους της για το πόσο πολύ δεν της άρεσε το τραγούδι και πόσα θα πλήρωνε για να μην το ξανακούσει ποτέ. Έτσι της ήρθε η ιδέα για τον έρανο.

Η 33χρονη που πλέον ζει στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και εργάζεται ως ζωγράφος συγκεκριμένα είπε: «Σπούδαζα αγγλικά και παράλληλα δούλευα για να πληρώνω τους λογαριασμούς… Ο ιδιοκτήτης του καφέ που εργαζόμουν, είχε φτιάξει το δικό του CD με χριστουγεννιάτικες επιτυχίες. Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει πως ένιωθε το προσωπικό όταν για 100η φορά μέσα σε μια μέρα άκουγε το ”Last Christmas”».

Και συνέχισε: «Τα περασμένα Χριστούγεννα ρωτούσαμε για πλάκα φίλους μας πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για να μην ξανακούσουν ποτέ το τραγούδι».

«Αποδείχτηκε πως μαζεύονταν αρκετά, και όταν το τραγούδι άρχισε να παίζει ξανά αυτόν τον Νοέμβριο, το θυμηθήκαμε».

«Τότε κάποιος μας είπε ότι ήταν θεωρητικά δυνατό να αγοράσουμε τα δικαιώματα για το τραγούδι και μετά να το αποσύρουμε από όλες τις πλατφόρμες. Αλλά ρωτήσαμε τους φίλους μας και η είδηση διαδόθηκε. Είναι διασκεδαστικό γιατί οι άνθρωποι είτε αγαπούν είτε μισούν την ιδέα!

Το ζευγάρι έχει θέσει ως στόχο τα 15 εκατομμύρια δολάρια που θα τους οδηγήσει στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Warner Chappell Music UK, είπαν. Πρόσθεσαν πως θέλουν να γίνει ξεκάθαρο ότι «δεν μισούν τους Wham! αλλά αισθάνονται ότι το τραγούδι είναι υπερβολικό. «Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι», είπαν. «Δεν μισούμε τους Wham!, αλλά μισούμε αυτό το τραγούδι. Επειδή παίζεται 5.000 φορές την ημέρα, αλλά αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να γίνει κάτι για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν όπως εμείς».

Είπαν δε ότι το εγχείρημα τους δέχθηκε πολλές αντιδράσεις. «Το 50% θυμώνει πολύ και το άλλο 50 τοις εκατό είναι πολύ χαρούμενο» συμπλήρωσαν.

Κατέληξαν λέγοντας ότι «υπάρχουν ακόμη χειρότερα τραγούδια που θα έπρεπε να καταργηθούν πριν από αυτό – όπως το All I Want For Christmas της Mariah Carey – και μας λένε ότι αν δεν μας αρέσει θα μπορούσαμε να φορέσουμε ακουστικά και ότι είναι περίεργο να θέλουμε να εξαφανίσουμεκάτι όμορφο για την υπόλοιπη ανθρωπότητα μόνο και μόνο επειδή δεν είναι αρεστό σε εμάς».

