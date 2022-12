Ρωσικό πολεμικό παρενόχλησε το aαμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους

Ένταση επικράτησε στην Αδριατική Θάλασσα στα στενά του Οτράντο, όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου, ενεργειακά δίκτυα και καλώδια ίντερνετ που συνδέουν την Ιταλία με τα Βαλκάνια.

Πιο συγκεκριμένα ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να προχώρησε σε πρόκληση κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS H.W. Bush και της συνοδείας του.

Η αποστολή του ρωσικού πλοίου Akademik Pashin ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από το λιμάνι Ταρτούς της Συρίας και από την Τετάρτη βρίσκεται στο κανάλι του Οτράντο. Πρώτα σταμάτησε στο υποβρύχιο καλώδιο OteGlobe, μια σύνδεση οπτικών ινών που συνδέει το Μπάρι με την Ελλάδα και στη συνέχεια, κινήθηκε προς τον βυθισμένο σωλήνα του αγωγού TAP.

The situation is not clear but there are several elements that suggest that the Russian Navy is active again in the Adriatic#NATO #Russia #Ukrainehttps://t.co/aBzkskVBcC