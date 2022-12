Ουκρανία: Έκλεισε ο αγωγός φυσικού αερίου Ουκρανίας-Ρωσίας μετά από έκρηξη

Έκρηξη δυτικά του Καζάν κλείνει τον αγωγό εξαγωγής φυσικού αερίου Ρωσίας – Ουκρανίας. Η ροή του αερίου μέσω του τμήματος του αγωγού διακόπηκε από τη 1:50 μ.μ. (12:50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Το περιφερειακό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Τσουβασίας στη Ρωσία ανακοίνωσε πως ο αγωγός εξαγωγής φυσικού αερίου υπέστη ζημιές κοντά στο χωριό Καλίνινο, περίπου 150 χλμ. δυτικά της πόλης Καζάν, πλάι στον Βόλγα και πως η φωτιά έχει τώρα σβήσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έκρηξη στον αγωγό σημειώθηκε στη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Νωρίτερα την Τρίτη (20.12.2022), ο ρωσικός όμιλος μέσων ενημέρωσης RBC, επικαλούμενος τοπικούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι έκρηξη σημειώθηκε στον αγωγό εξαγωγής αερίου Urengoi-Pomary-Uzhhorod που μεταφέρει αέριο από τη ρωσική βορειοδυτική Σιβηρία μέσω της Ουκρανίας.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και πως η ροή του αερίου μέσω του τμήματος του αγωγού διακόπηκε από τη 1:50 μ.μ. (12:50 ώρα Ελλάδας).

Η κρατική εταιρία παραγωγής αερίου Gazprom και τα τοπικά παραρτήματά της δεν απάντησαν μέχρι στιγμής σε αιτήματα για σχόλια.

Η Gazprom δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως αναμένει να διοχετεύσει 43 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας διαμέσου του Sudzha τις επόμενες 24 ώρες, όγκος που είναι αντίστοιχος εκείνου των τελευταίων ημερών.

Η έκρηξη σε βίντεο:

BREAKING: Explosion and fire reported at key pipeline in Chuvashia that brings gas from Russia to Europe, 3 dead https://t.co/zVBFekS0ZB pic.twitter.com/RxxN7pic8q