Γερμανία: Τεράστιο ενυδρείο με 1500 ψάρια εξερράγη σε ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο

Το AquaDom, ένα ενυδρείο σε σχήμα σωλήνα ύψους 25 μέτρων με ενσωματωμένο ανελκυστήρα, που βρίσκεται στο Βερολίνο, έσπασε το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας διαρροή νερού. Το νερό κατέκλυσε τους διπλανούς δρόμους.

Το ενυδρείο βρίσκεται στο Radisson Collection Hotel στο συγκρότημα DomAquarée στην οδό Karl-Liebknecht στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Γύρω στις 5:45 το πρωί της Παρασκευής, ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος, σύμφωνα με την αστυνομία. Τμήματα της πρόσοψης του ξενοδοχείου έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο. «Το ενυδρείο είναι κατεστραμμένο και έχει διαρροές», ανέφερε η πυροσβεστική στο Twitter.

Ο δρόμος όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς, ανέφερε στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο το κέντρο πληροφοριών κυκλοφορίας του Βερολίνου. «Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα νερού στο οδόστρωμα. Μέχρι στιγμής η αιτία παραμένει άγνωστη».

Το ενυδρείο φιλοξενούσε περίπου 1.500 εξωτικά ψάρια. «Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιού», ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου στο Twitter.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN