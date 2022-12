Έκρηξη συνέβη σε τριώροφο κτίριο κατοικιών στο λιμάνι της νήσου Τζέρσεϊ στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ένας νεκρός, ενώ αγνοούνται και δέκα άτομα. Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Ρόμπιν Σμιθ επιβεβαίωσε τον προσωρινό απολογισμό και παραδέχθηκε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί.

Ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είχε κληθεί επιτόπου πριν από την έκρηξη από κατοίκους του κτιρίου που ανέφεραν μυρωδιά φυσικού αερίου. Ωστόσο δεν σχολίασε το αίτιο της έκρηξης λέγοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα.

Ο Ρόμπιν Σμιθ δήλωσε ότι 20 ως 30 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ανάμεσά τους και δύο ελαφρά τραυματίες.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε ολοσχερώς και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

«Δεδομένων των διαστάσεων της καταστροφής, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια ο αριθμός των αγνοουμένων», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της νήσου Τζέρσεϊ Κριστίνα Μουρ προσθέτοντας ότι οι έρευνες στα ερείπια μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

BREAKING: One dead, dozen missing after apartment block explosion in Jersey: police



