Συναγερμός στη Δρέσδη: Ένοπλος σκότωσε γυναίκα και κρατά ομήρους σε εμπορικό κέντρο

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη της Δρέσδης στην ανατολική Γερμανία, με γερμανικά μέσα να μεταδίδουν πως η αστυνομία εκκένωσε εμπορικό κέντρο μετά από αναφορές για ομηρία.

Το εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie, έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dresden, στο εμπορικό κυκλοφορεί ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί.

There is a police operation in progress in #Dresden old town. Please do not come here. The #Striezelmarkt is closed and the area cordoned off. #dd1012 #Dresden https://t.co/LMxMqFV7GN