Τουρκία: Έκρηξη και μεγάλη φωτιά στο λιμάνι της Σαμψούντας

Συναγερμός στην Τουρκία για έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Σαμψούντας, στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, όπως και το εάν υπάρχουν τραυματίες.

Στο σημείο σύμφωνα με το Α Haber έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρα.

Εικόνες που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς.

Σύμφωνα με το CNN Turk, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σαμψούντας από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

