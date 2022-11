Κίνα: Αυτός είναι ο λόγος που έκαναν κύκλους τα πρόβατα για δώδεκα μέρες

Τα πρόβατα σε μια φάρμα στην Κίνα έκαναν κύκλους χωρίς να σταματάνε για 12 ημέρες. Το παράξενο γεγονός είχε τραβήξει την προσοχή του κόσμου, αλλά κανείς δεν μπορούσε να λύσει το μυστήριο.

Ο επιστήμονας «φώτισε» την υπόθεση, αφού ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια πιθανή εξήγηση για το παράξενο φαινόμενο με τα πρόβατα στην Κίνα και τους «κύκλους απογοήτευσης» που πραγματοποιούσαν.

Ο Matt Bell, καθηγητής στο Τμήμα Γεωργίας στο Πανεπιστήμιο Hartpury στο Gloucester, Αγγλία, στο Newsweek, λέει ότι: «Φαίνεται ότι τα πρόβατα βρίσκονται στο μαντρί για μεγάλο χρονικό διαστήματα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στερεότυπη συμπεριφορά, με επαναλαμβανόμενους κύκλους λόγω απογοήτευσης για το ότι είναι στο μαντρί και είναι περιορισμένα»

Τότε ενώνονται και τα άλλα πρόβατα, καθώς είναι κοπάδια, και “δένονται” με τους φίλους τους».

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK