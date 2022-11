Μουντιάλ 2022: Αντιδράσεις για την εμφάνιση του Μόργκαν Φρίμαν

Η εμφάνιση του Μόργκαν Φρίμαν στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Ο Μόργκαν Φρίμαν αφηγήθηκε, με τη χαρακτηριστική φωνή του, την τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, λέγοντας στους θεατές ότι «βρισκόμαστε όλοι εδώ ως μια μεγάλη φυλή». Εμφανίστηκε στο γήπεδο, και καταχειροκροτήθηκε από χιλιάδες θεατές ενώ αίσθηση έκανε το γάντι που φορούσε στο αριστερό του χέρι.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Φρίμαν φορά το γάντι σε δημόσιες εκδηλώσεις εδώ και χρόνια. Αιτία το τροχαίο ατύχημα που υπέστη στο Μισισιπί το 2008, όταν αναποδογύρισε το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε νεύρο στο αριστερό του χέρι, αφήνοντάς τον μερικώς παράλυτο.

Aντιδράσεις στα social media

Λόγω της συγκεκριμένης εμφάνισης, μερικοί έφτασαν στο σημείο να τον χαρακτηρίσουν «πράκτορα του Κατάρ», επειδή το 2010 είχε μπερδέψει τα λόγια του στην ομιλία του υπέρ της υποψηφιότητας των ΗΠΑ για τη διοργάνωση, δηλώνοντας τότε «συγγνώμη, ξέχασα μια σελίδα».

Παράλληλα, φίλαθλοι του ποδοσφαίρου τον χαρακτήρισαν «πουλημένο», ενώ αρκετοί έγραψαν ότι «έχει αίμα στα χέρια του», καταδικάζοντας παράλληλα και τη διοργάνωση για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Μόργκαν Φρίμαν θα ήθελε το όνομά του να συνδεθεί με αυτή τη διοργάνωση», έγραψε ένας χρήστης του Twitter για τον 85χρονο Οσκαρικό ηθοποιό. «Τελικά, το χρήμα μιλάει», έγραψε ένας άλλος, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι «το "ξέπλυμα" μέσω του αθλητισμού καλά κρατεί».

Βέβαια, υπήρξαν και θετικές αντιδράσεις από χρήστες του Twitter οι οποίοι αποθέωσαν τον Οσκαρικό ηθοποιό.

Morgan Freeman was face of US bid to win right to host World Cup 2022. Here he is in December 2010, arriving Zurich to make final presentation. Qatar shocked world by winning hosting rights and today, Morgan Freeman is face of their opening ceremony. Epic Trolling on Global Scale pic.twitter.com/OeNi8VlYbr