Λήξη συναγερμού για το πλήγμα στην Πολωνία που σκότωσε δύο ανθρώπους, την ώρα που η Ρωσία βομβάρδιζε το ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Προήλθε από την ουκρανική αεράμυνα.

Tα μέλη του ΝΑΤΟ, η Γερμανία, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν μεταξύ εκείνων που κράτησαν εξαρχής επιφυλλακτική στάση αναφορικά με τις πληροφορίες που διέρρεαν πολωνικά και ουκρανικά ΜΜΕ και τόνιζαν την ανάγκη πλήρους έρευνας. ήδη από τις πρώτες ώρες ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ήταν “απίθανο” η Ρωσία να εκτόξευσε τον πύραυλο, αλλά δεσμεύτηκε να μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, λίγες ώρες αργότερα, στους εταίρους της χώρας του στην G7 και στο ΝΑΤΟ ότι η πυραυλική έκρηξη χθες Τρίτη στην Πολωνία προκλήθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.



«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζει επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε λίγο μετά τη λήξη του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου με θέμα το πυραυλικό πλήγμα στην ανατολική Πολωνία στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι βάσει των προκαταρκτικών ευρημάτων της έρευνας, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, για το πυραυλικό πλήγμα στην Πολωνία «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόκειται για αποτέλεσμα εσκεμμένης επίθεσης». Πρόσθεσε ότι η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι «το περιστατικό πιθανότητα προκλήθηκε από ουκρανικό πύραυλο αντιαεροπορικής άμυνας που εκτοξεύτηκε για να υπερασπιστεί το ουκρανικό έδαφος από επιθέσεις ρωσικών πυραύλων κρουζ».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν είναι λάθος της Ουκρανίας», διότι η Ρωσία είναι αυτή που φέρει την τελική ευθύνη, καθώς συνεχίζει τον παράνομο πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η χθεσινή έκρηξη στην Πολωνία, σημειώθηκε επειδή η Ρωσία εξαπέλυσε ένα τεράστιο κύμα επιθέσεων με πυραύλους σε όλη την Ουκρανία.



Ο Γ. Στόλτενμπεργκ κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει αυτόν τον «παράλογο πόλεμο». Τόνισε επίσης ότι από την έναρξη του παράνομου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει την επαγρύπνηση σε όλη την ανατολική πλευρά και παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεχή βάση. Πρόσθεσε ακόμη ότι συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Ντούντα και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και συμφώνησαν ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση. «Θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε και να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά. Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο και θα κάνουμε πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε όλους τους Συμμάχους μας», δήλωσε.

Ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας ανέφερε τέλος ότι οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια ζωών. Εξέφρασαν την έντονη αλληλεγγύη τους με τη σύμμαχό τους Πολωνία και ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα.

«Ουκρανικός ο πύραυλος, καμία σκοπιμότητα»

Ο πύραυλος ήταν πιθανόν ένας S-300, δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Νούντα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Βαρσοβία.

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε εμείς και οι σύμμαχοί μας, επρόκειτο για έναν πύραυλο S-300 κατασκευασμένο στην Σοβιετική Ενωση, έναν παλιό πύραυλο, και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εβλήθη από την ρωσική πλευρά», είπε.

⚡️The place of the fall of missiles in #Poland on the map. pic.twitter.com/F428shGiW6



Δεν υπάρχουν στοιχεία για εσκεμμένη επίθεση κατά της Πολωνίας, είπε ο Αντρέι Ντούντα. «Είναι πολύ πιθανόν ότι εβλήθη από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα», πρόσθεσε.

Η Πολωνία συνεχίζει να αναλύει το ενδεχόμενο επίκλησης του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως να μην είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση της πρόβλεψης αυτής, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Ματέους Μοραβιέτσκι κατά την διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου

Στο ίδιο μήκος κύματος και το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας που υποστηρίζει ότι το χτύπημα στην Πολωνία προήλθε από ουκρανικό πύραυλο αεράμυνας. «Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου στην Πολωνία δείχνουν συντρίμμια που, σύμφωνα με ειδικούς της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, ανήκουν σε πύραυλο S-300 της ουκρανικής αεροπορίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, το οποίο προκλήθηκε, όπως εξήγησε, από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-300. “Γίναμε μάρτυρες μιας ακόμη υστερικής, ξέφρενης, ρωσοφοβικής αντίδρασης που δεν βασίστηκε σε κανένα πραγματικό δεδομένο“, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Πρόσθεσε ότι “αμέσως, όλοι οι εμπειρογνώμονες συνειδητοποίησαν ότι δεν θα μπορούσε να είναι πύραυλος που συνδέεται με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις” και επισήμανε την “συγκρατημένη, πολύ πιο επαγγελματική αντίδραση” των ΗΠΑ και του προέδρου τους, Τζο Μπάιντεν.

Επιμένει το Κίεβο

Παρά τις διαψεύσεις, η Ουκρανία επιμένει να ζητεί πρόσβαση στο σημείο της χθεσινής έκρηξης στην ανατολική Πολωνία, την οποία δυτικοί αξιωματούχοι αποδίδουν σε πύραυλο της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε ο Ολέξιι Ντανίλοφ, Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Αμυνας της Ουκρανίας.

The target of the #Russian missile strike might have been the thermal power station in #Dobrotvir, which is located near the #Ukrainian border with #Poland. pic.twitter.com/s5yEYpuEXY