Ουκρανία: Νέα επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας νεκρός - Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη

Η κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου είναι "κρίσιμη" στην Ουκρανία, δήλωσε η ουκρανική προεδρία μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές πολλών περιοχών που προκάλεσαν τουλάχιστον έναν θάνατο στο Κίεβο.

"Οι Ρώσοι τρομοκράτες διεξήγαγαν μια νέα σχεδιασμένη επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη", δήλωσε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρίας Κιρίλο Τιμόσενκο.

Όπως είπε, η κατάσταση στην πρωτεύουσα Κίεβο, που επλήγη από πολλούς πυραύλους, είναι "εξαιρετικά δύσκολη". "Επιβλήθηκαν ωράρια ειδικών έκτακτων διακοπών ρεύματος", πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε από την πλευρά του πως τουλάχιστον τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια κατοικιών.

"Στη συνοικία Πετσέρσκ, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν από πύραυλο, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα ενός ανθρώπου", δήλωσε στο Telegram.

"Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη", πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Half of Kiev is without electricity after today’s strikes. Looks like electrical substations/power stations were hit. Russia is preparing for winter with these strikes pic.twitter.com/lT0wLNzbq2