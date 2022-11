Ουκρανία: Νέα πυραυλική επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο μετά την ομιλία του Ζελένσκι στην G20

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούσθηκαν σήμερα Τρίτη στο Κίεβο, ενώ καπνός φαίνονταν να υψώνεται πάνω από την πόλη, ανέφερε ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες της ομάδας των χωρών της G20 που συναντώνται στο Μπαλί.

«Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20 με μια νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Θέλει υποταγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Άντριι Γιερμάκ.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν δύο κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

An air alert has been declared throughout Ukraine



"Russia is responding to Zelenskyy’s powerful speech at the G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace?" Andrii Yermak, head of the Office of the President of Ukraine, wrote. pic.twitter.com/Rh0hImHaWg