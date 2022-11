Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις τουρκικές αρχές.

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο στη συνοικία Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης, στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 53 τραυματίες.

«Τρομοκρατική ενέργεια»

Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε την έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης η εισαγγελία της πόλης, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε επίσης ότι έχει απαγορευτεί στα τηλεοπτικά συνεργεία η εκπομπή εικόνας από το σημείο της έκρηξης.

Η πρώτη αντίδραση Ερντογάν

Για τρομοκρατική επίθεση κάνει λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις πρώτες του δηλώσεις για τη φονική έκρηξη στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν αναχωρήσει για την G20.

Ολόκληρη η δήλωση του Ερντογάν:

Μετά την ύπουλη επίθεση, οι αστυνομικοί μας πήγαν στον τόπο του εγκλήματος και οι τραυματίες μας στάλθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής. Οι προσπάθειες να παραδοθεί η Τουρκία και το τουρκικό έθνος μέσω της τρομοκρατίας δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους.

Ο τελευταίος αριθμός που κοινοποιείται, είναι 6 θάνατοι, 4 στο σημείο του συμβάντος και 2 στο νοσοκομείο. Οι τραυματίες είναι 53.

Η ελληνική κυβέρνηση

Αναφορικά με την έκρηξη που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα σήμερα, το ελληνικό γενικό προξενείο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τοπικές αρχές, γίνεται γνωστό με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.

Επίσης, τονίζει πως η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία και «εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην τουρκική κυβέρνηση και στον τουρκικό λαό».

Οι πρώτες, ΣΚΛΗΡΕΣ, εικόνες

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν κόσμο να τρέχει να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης, καθώς και μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων να σπεύδει προς την περιοχή.

It’s a crowded area, popular with tourists, familiar to anyone who has visited Istanbul. People are posting pictures of the incident’s aftermath. pic.twitter.com/BmN1dGHmyr

Εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, προς το σημείο σπεύδουν και τεθωρακισμένα με πολυβόλα.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε στη λεωφόρο Istiklal, στην περιοχή Μπεγιογλού. Η έκρηξη σημειώθηκε σε κεντρικό εμπορικό δρόμο, ενώ ήταν γεμάτος από κόσμο.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα, ενώ γίνεται προσπάθεια για την άμεση απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κοντινά σημεία.

Κοντά στο ελληνικό προξενείο

Το σημείο όπου έγινε η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη είναι κοντά στο ελληνικό προξενείο, το οποίο σήμερα ήταν κλειστό. Το σημείο της έκρηξης είναι 200 μέτρα μακριά, όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Οι αρχές μιλούν με κάθε επιφύλαξη για βομβιστική επίθεση που φαίνεται να έχει αρκετούς τραυματίες ενδεχομένως να έχει και θύματα», μετέδωσε η ανταποκρίτρια του καναλιού στην Τουρκία Μαρία Ζαχαράκη.

Σκληρές εικόνες

This footage in question is an old one, from 2016. Please stop sharing it pic.twitter.com/KaC2WrYKXR