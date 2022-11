Πόλεμος Ουκρανία: Πανηγυρισμοί για την ανακατάληψη της Χερσώνας

Θριαμβευτική υποδοχή επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Χερσώνας στους Ουκρανούς στρατιώτες, μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας για πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων της από την πόλη.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ντόπιοι φαίνονται να έχουν κατακλύσει τους δρόμους, κρατώντας τη σημαία της Ουκρανίας και ζητωκραυγάζοντας καθώς φτάνουν τα στρατεύματα του Κιέβου.

How the people of #Kherson met the #Russian occupiers and how they welcomed the #Ukrainian army. Feel the difference. pic.twitter.com/itmT5qdu6q

I remember this protest on the first shot very well. This is where I saw the backs of my parents. It’s early spring 2022.

Ukraine is renewing connection right now. There is no light, Internet or cell connection right now. #KhersonisUkraine pic.twitter.com/kesmBhCdtu