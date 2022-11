Πόλεμος Ουκρανία: Ουκρανός αξιωματούχος περιγράφει την αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα

Θριαμβευτική υποδοχή επιφύλαξαν στα ουκρανικά στρατεύματα όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει στην περιοχή, ξεχύθηκαν στους δρόμους με ουκρανικές σημαίες.

Οι πρώτες δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού μπήκαν στην Χερσώνα, σύμφωνα με το Κίεβο, μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή επικρατεί χάος ως προς την τύχη ρωσικών δυνάμεων που δεν κατάφεραν να φύγουν εγκαίρως, λόγω της εσπευσμένης και σχεδόν αμαχητί υποχώρησης που οργάνωσε το ρωσικό Επιτελείο Στρατού.

Την ανακοίνωση για είσοδο των ουκρανικών δυνάμεων στην Χερσώνα έκανε πρώτα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Η υπηρεσία πληροφοριών άμυνας του υπουργείο ανέφερε ότι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη Χερσώνα και ότι η πόλη επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο, μετά την κατοχή των Ρώσων από τον Μάρτιο. Ωστόσο είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες ότι στην δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού, όπου βρίσκεται η πόλη, έχουν παραμείνει πολλοί Ρώσοι στρατιώτες. Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωσή της απευθύνθηκε προς Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη στη Χερσώνα, καλώντας τους να παραδοθούν αμέσως.

Εν τω μεταξύ οι κάτοικοι στη Χερσώνα πανηγυρίζουν και κατεβάζουν τις ρωσικές ταμπέλες και τα ρωσικά ταμπλό.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX