Ουκρανία: Νεκρός ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης στη Χερσώνα

Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα ο Κιρίλ Στρεμούσοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης στην Χερσώνα, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αρχικά ότι ο Στρεμούσοφ πέθανε, αλλά οι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι ζωντανός και οι γιατροί εργάζονταν στο σημείο του δυστυχήματος. Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής της κατοχικής διοίκησης της Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο, εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει ότι ο Στρεμούσοφ σκοτώθηκε, γράφοντας στο Telegram: «Λυπάμαι πολύ που λέω ότι ο Κίριλ Στρεμούσοφ είναι νεκρός».

‼️The administration of the annexed part of the Kherson region confirmed the death of Kirill Stremousov.



Gauleiter's death is also confirmed by the Kremlin state media.



