Ουκρανία: Οι Ρώσοι εγκαταλείπουν τη Χερσώνα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα με του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ο στρατός να φέρεται να έχει διαταγή να αποχωρήσει από τη Χερσώνα και τα στρατεύματα να μετακινηθούν πέρα από τον ποταμό Δνείπερο.

Ο γενικός διοικητής Surovikin ανέφερε ότι οι σχηματισμοί σύντομα θα καταλάμβαναν αμυντικές γραμμές στην αριστερή όχθη του ποταμού.

Η Χερσώνα αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία των σκληρών συγκρούσεων ανάμεσα στον ουκρανικό στρατό και τους Ρώσους εισβολείς.

Μάλιστα η Χερσώνα, μια από τις τέσσερις περιοχές που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πως έχει προσαρτήσει στη Ρωσική Ομοσπονδία, θεωρείται περιοχή κλειδί για τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας.

Το τελευταίο διάστημα είχε διαφανεί πως οι Ρώσοι αποχωρούν σταδιακά από την περιοχή, τουλάχιστον από αυτήν που κείτεται ανατολικά του Δνείπερου ποταμού, οι Ουκρανοί ωστόσο ήταν επιφυλακτικοί, θεωρώντας πως δεν αποκλείεται αυτή η έντονη φημολογία να αποτελούσε «παγίδα» των Ρώσων.

Όμως, τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως οι Ρώσοι ανατινάζουν γέφυρες είτε σε παραποτάμους του Δνείπερου είτε στον ίδιο τον ποταμό κάτι που σηματοδοτεί την απόχωρησή τους από την περιοχή.

Σύμφωνα με Ρώσους χρήστες του Telegram, οι γέφυρες ανατινάζονται στην Χερσώνα για να αποτρέψουν την ταχύτερη αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού.

Ωστόσο, εκτός από τις γέφυρες που τινάζει ο ρωσικός στρατός στον αέρα, τις τελευταίες ώρες Ουκρανοί χρήστες των social media παρατηρούν πως έχουν «εξαφανιστεί» σχεδόν όλα τα ρωσικά σύμβολα, όπως οι σημαίες, από κεντρικά σημεία στην Χερσώνα.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που ακολουθούν και καταγράφουν την απουσία της ρωσικής σημαίας από κεντρικά κτίρια, όπως για παράδειγμα στο Διοικητήριο της πόλης, όπου είχε εγκατασταθεί η διορισμένη από τους Ρώσους τοπική διοίκηση.

Russians have started to systemically blow up bridges in Kherson oblast (West of Dnipro River). The bridges exiting Snihurivka to the South, as well as the remaining bridge at Darivka have been visually confirmed destroyed. Reports that the bridge dam at Novokairy is also down. pic.twitter.com/XSusUB4lr6