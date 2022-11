Ισχυρός σεισμός τώρα στην Ιταλία. Είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιταλία, με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο να κάνει λόγο για δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/11), στις 07:07 τοπική ώρα (08:07ώρα Ελλάδος) στην βόρεια Αδριατική θάλασσα, κοντά στις ακτές της βόρειας Ιταλίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8:07 ώρα Ελλάδος (7:07 τοπική ώρα), σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC).

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται σύμφωνα με το EMSC στα 35 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά του Πέζαρο.

