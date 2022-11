Ουκρανία: Εκκένωση του Κιέβου αν η πόλη μείνει χωρίς ρεύμα

Τι θα γίνει αν η πρωτεύουσα της Ουκρανίας βυθιστεί στο σκοτάδι εξαιτίας ρωσικής επίθεσης;

Σχέδια ακόμα για πλήρες μπλακ άουτ στο Κίεβο κάνουν οι Αρχές στην Ουκρανία, προετοιμάζοντας σε έσχατο σενάριο την εκκένωση της πρωτεύουσας.



Αξιωματούχοι στην ουκρανική πρωτεύουσα, που αγωνίζονται να διατηρήσουν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικούς πυραύλους, λένε ότι έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την εκκένωση του Κιέβου, δηλαδή την απομάκρυνση των περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης, σε περίπτωση πλήρους μπλακ άουτ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους «New York Times», η κατάσταση είναι ήδη άσχημη, αφού το 40% της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας να έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί. Οι εργαζόμενοι του δήμου Κιέβου στήνουν 1.000 καταφύγια θέρμανσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως καταφύγια, ενώ οι μηχανικοί προσπαθούν να επιδιορθώσουν τους βομβαρδισμένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Για να προσπαθήσει να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση του δικτύου, η εθνική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε, το Σάββατο (05/11), ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει κυλιόμενες διακοπές ρεύματος σε επτά περιοχές. Η τεράστια πίεση στην ικανότητα της Ουκρανίας να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια είναι αποτέλεσμα του εκτεταμένου βομβαρδισμού κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα από τις ρωσικές δυνάμεις.

