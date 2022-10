Ταϊλάνδη: Μακελειό σε παιδικό σταθμό – Τουλάχιστον 31 νεκροί από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό σε επαρχία στην βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία προστίθεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην αστυνομικός και ότι οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

Ο πρωθυπουργός της χώρας έχει ζητήσει από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν δράση και να συλλάβουν τον δράστη, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Το ποσοστό οπλοκατοχής στη Ταϊλάνδη είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τον πολύ υψηλό αριθμό παράνομων όπλων.

Τα περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια.

Ωστόσο το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.

