Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η πόλη Λιμάν «εκκαθαρίστηκε πλήρως» από τις ρωσικές δυνάμεις σήμερα, μία ημέρα αφού η Μόσχα αποφάσισε να αποσύρει τον στρατό της από το προπύργιό της αυτό στην επαρχία Ντονέτσκ.

«Από τις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) η Λιμάν είναι εντελώς καθαρή. Ευχαριστώ τους στρατιωτικούς μας», τόνισε.

#Ukraine Lyman is free from the Russian troops, says @ZelenskyyUa pic.twitter.com/KPhcBGxQ3o