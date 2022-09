Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα Δευτέρα (26/9) σε σχολείο στη ρωσική πόλη Ιζέβσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το οποίο επικαλείται την τοπική αστυνομία.

Ο μαυροντυμένος δράστης φέρεται να εισέβαλε στο 88ο Δημοτικό Σχολείο και να άνοιξε πυρ.

Τουλάχιστον 13 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, από την επίθεση ενός ενόπλου σε ένα σχολείο στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ο δράστης αυτοκτόνησε.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έγκλημα αυτό, ανάμεσά τους δύο φρουροί ασφαλείας του σχολικού ιδρύματος, δύο δάσκαλοι και πέντε ανήλικοι», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή αυξάνοντας τον προηγούμενο απολογισμό των έξι νεκρών.

Ο ύποπτος «φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με ναζιστικό σύμβολο και μια κουκούλα», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησής του».

Το Ιζέφσκ, μια πόλη σχεδόν 650.000 κατοίκων, είναι η πρωτεύουσα της δημοκρατίας της Ουντμουρτίας στο κέντρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λίγο δυτικότερα της οροσειράς των Ουραλίων, που χωρίζει την Ευρωπαϊκή από την Ασιατική Ρωσία.

The shooting took place in one of the schools of the Russian city of Izhevsk – ten people injured, – Russia media. Two of the children have serious injuries, four have moderate injuries. Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/SMrHxKtqOz

Video from the office of school Izhevsk from the students hiding there. According to preliminary information, in addition to the guard from the shots, one of the schoolgirls also died.



The number of affected students has increased to nine.#Russia pic.twitter.com/e0oYZpkAW1